PORTO SAN GIORGIO – Mette a segno una rapina in un bar tabaccheria nel quartiere nord di Porto San Giorgio (Fermo), ferisce la titolare e, quando i carabinieri la fermano, oppone anche resistenza: arrestata una 23enne senza fissa dimora. I carabinieri della compagnia di Fermo hanno tratto in arresto in flagranza di rapina una ragazza dopo essere intervenuti in un bar-tabaccheria nella zona nord di Porto San Giorgio su richiesta della titolare.

Infatti, poco prima, una ragazza con un cappuccio aveva fatto irruzione nel locale chiedendo insistentemente del denaro. Al rifiuto della commerciante, la situazione è degenerata: la donna avrebbe prima scaraventato a terra la cassa per poi scavalcare il bancone nel tentativo di impossessarsi dei soldi.

Nel corso della rapina la commerciante è rimasta ferita ed è stata soccorsa per poi essere accompagnata dal 118 in ospedale. Le sue condizioni, fortunatamente, non sono gravi. Dopo aver sottratto la somma di circa 900 euro, la rapinatrice si è data alla fuga in bicicletta. Scattato l’allarme, i carabinieri hanno subito avviato le ricerche della donna e, poco dopo, hanno individuato, a poca distanza dall’esercizio commerciale, una ragazza corrispondente alle caratteristiche della rapinatrice, in sella a una bici.

Si tratta di una 23enne senza fissa dimora, italiana, che, fermata dai carabinieri, ha anche opposto resistenza. Una volta bloccata, è stata dichiarata in arresto per rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Le operazioni di perquisizione non hanno però consentito di rinvenire la refurtiva. La donna è stata accompagnata al carcere femminile di Pesaro in attesa delle disposizioni dell’autorità giudiziaria.