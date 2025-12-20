ANCONA – Controllo di 2.148 persone, di cui 280 cittadini stranieri, e 752 veicoli di cui uno sequestrato, arresto di due cittadini stranieri e 25 indagati in stato di libertà tra i quali due minorenni e 11 persone di origine straniera. Sono i risultati dei vari servizi condotti dalla polizia in provincia di Ancona nell’ambito di una vasta operazione nazionale ad alto impatto, coordinata a livello nazionale dal del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e dei reati di criminalità diffusa tra il 4 ed il 15 dicembre scorsi.

In ambito locale i servizi in questione sono stati portati a termine da personale della Squadra Mobile di Ancona, dei Commissariati di Pubblica Sicurezza, oltre a quello della Divisione Pas (Polizia amministrativa sociale), della Squadra Cinofili della Questura. Oltre 5 kg di hascisc e 10 gr di cocaina, fa sapere la Questura, sequestrati lo scorso 28 novembre durante l’operazione in parola; nell’ambito di quest’attività è stata eseguita una perquisizione, sono state elevate 25 sanzioni amministrative e sequestrati grammi 8,22 di cocaina e grammi 341,18 di cannabinoidi.

Il quadro dell’attività posta in essere dalla polizia ad Ancona è anche quello della verifica dell’applicazione del nuovo quadro normativo introdotto con il Decreto Legge n. 48/2025, convertito in Legge n. 80/2025 (decreto sicurezza), nelle attività di vendita di prodotti a base di canapa (cosiddetti cannabis shop). Controllate anche tre attività di vendita di prodotti a base di canapa all’interno delle quali venivano individuate e controllate le persone presenti: in questi casi non è stata riscontrata alcuna irregolarità.