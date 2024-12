Il Dipartimento Dipendenze Patologiche dell’Ast di Macerata è arrivato secondo in Italia per il progetto di prevenzione delle tossicodipendenze rivolto alle scuole e intitolato “Podcastle” che è stato scelto e finanziato dal Dipartimento per le Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La prevenzione dei comportamenti a rischio diventa un laboratorio multimediale in cui gli studenti saranno protagonisti, perchè coinvolti in un percorso di formazione, peer education e uso creativo delle risorse tecnologiche.

Le attività verranno realizzate in collaborazione con l’Associazione Glatad Onlus.

“La prevenzione si basa sulle evidenze scientifiche – ha esordito il Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche dell’Ast di Macerata Gianni Giuli – e i dati sono molto preoccupanti perché vedono un abbassamento dell’età in cui i giovani sperimentano per la prima volta le sostanze, a cominciare dall’alcol, assistiamo poi ad un ritorno degli allucinogeni, con un aumento della cocaina nelle forme del crack.

L’ultimo allarme è il Fentanil, utilizzato in anestesiologia e terapia del dolore, ed ora immesso nel mercato illegale, dove, purtroppo, abbiamo una disponibilità di sostanze elevatissima, si parla di circa 4.000 tipi esistenti, disponibili spesso in rete.

Con questo scenario si comprende l’importanza della formazione e prevenzione dei giovani in questo ambito”.

“Con PODCASTLE gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado saranno coinvolti in un approccio che integra peer education, gamificazione e produzione multimediale, offrendo un’esperienza educativa estesa e profonda. Il Progetto si articolerà su due anni e su diversi istituti del territorio provinciale, sviluppando due macro fasi e una survey trasversale che coinvolgerà tutta la popolazione delle scuole secondarie di secondo grado dell’AST Macerata. – ha spiegato la Dr.ssa Silvia Agnani, Sociologa e Referente delle attività di Prevenzione del DDP dell’Ast maceratese. – L’approdo online dei contenuti del Progetto avverrà tramite la piattaforma skillsgalaxy.it, parallelamente in costruzione. Attraverso una metodologia integrata e l’uso delle risorse offerte dalla rivoluzione digitale, il progetto mira a creare una rete di consapevolezza e competenze che vada oltre la scuola, coinvolgendo l’intera comunità”.

Alla Conferenza stampa di ieri mattina presso la Sala Biblioteca del Liceo Classico Leopardi di Macerata erano presenti il Vice Presidente della Regione Marche e Assessore alla Salute Filippo Saltamartini, il Prefetto Isabella Fusiello, il Vice Sindaco di Macerata Alessandra d’Alessandro, la Dr.ssa Giorgia Scaloni della Direzione Medica in rappresentanza della Direzione strategica, il Dirigente Scolastico del Liceo Classico Angela Fiorillo, il delegato del Rettore UNIMC Prof. Roberto Scendoni e il Presidente dell’Associazione Glatad Onlus Maurizio Principi.

“Nelle Marche sono 5500 i ragazzi seguiti dal nostro Servizio Sanitario perché sono in cura per le dipendenze da sostanze, di questi 1186 sono presi in carico per altre forme di dipendenza, tipo quelle digitali – ha dichiarato il Vice Presidente della Giunta e Assessore alla Sanità della Regione Marche Filippo Saltamartini, rivolgendosi ai giovani.

Voi che appartenete ad una scuola prestigiosa ed importante quale il liceo classico, sappiate che scegliere la droga vuol dire andare contro il vostro futuro e contro la vostra felicità!

E l’assessore cita la Costituzione “all’art. 2 della Costituzione italiana il dovere di solidarietà per ognuno di voi è quello di mettere a frutto il vostro talento, la bellezza e la grandezza dei doni e delle capacità individuali che ognuno ha e che vi permetteranno in futuro di diventare uomini e donne di successo!

Sono certo che sarete voi liceali i missionari di questo progetto di prevenzione delle tossicodipendenze, capaci di coinvolgere tutte le altre scuole in questa importante campagna di formazione e informazione”.