CIVITANOVA MARCHE – L’omicidio del 39enne nigeriano Alika Ogorchukwu. Filippo Ferlazzo andrà a processo.

Lo scorso 29 luglio Alika aveva fermato lungo Corso Umberto I a Civitanova Marche il 32enne Filippo Ferlazzo e la compagna per chiedere l’elemosina.

Dopo il rifiuto della coppia, Alika si era allontanato, ma Ferlazzo lo aveva rincorso, colpendolo ripetutamente col bastone che il 39enne nigeriano usava per camminare, uccidendolo.



Il 32enne, che ora si trova in carcere a Montacuto, non ha mai negato i fatti, ma, tramite il suo avvocato, ha però fatto presente di avere una patologia psichiatrica, con un’invalidità riconosciuta al 100%.



La perizia psichiatrica effettuata dal dottor Gianni Giuli, scelto dal gip Claudio Bonifazi, ha però stabilito che quando Ferlazzo ha ucciso Alika Ogorchukwu era perfettamente in grado di intendere e di volere. Si andrà dunque a processo, processo nel quale la moglie del nigeriano, il figlio e gli altri parenti, ha fatto sapere il loro legale, si costituiranno parte civile.