I Babbi Natale di Montefano sono pronti a tornare come da trentennale tradizione. Obiettivo: portare momenti di felicità nelle case vicine e lontane. Il progetto nasce nel 1985 grazie all’iniziativa di un gruppo di montefanesi mossi da buona volontà. Nei successivi trent’anni lo spirito filantropico di tante persone che si sono succedute ha permesso di far trascorrere un Natale migliore a tanti bambini montefanesi e non. Le offerte, raccolte anche quest’anno tramite la Onlus “Il sorriso di Daniela” hanno infatti permesso negli anni la realizzazione di progetti umanitari in Uganda e nelle Marche, con particolare attenzione alle famiglie colpite dalle calamità naturali come alluvioni e terremoti nella nostra terra.

Ecco l’invito ufficiale dalla Pagina facebook dei “Babbi” più numerosi e buoni delle Marche!

“Natale si sta avvicinando e i Babbi Natale di Montefano sono pienamente operativi! Oh Oh Oh!!

Vi ricordiamo che quest’anno il ritiro dei pacchi avverrà nel locale ex panificio Carnevali, nelle giornate di venerdi 23 e sabato 24 alla mattina.

Come da consuetudine le offerte raccolte saranno devolute in beneficenza all’associazione Il sorriso di Daniela , a sostegno delle proprie iniziative umanitarie!!“

