Le aveva toccato il sedere, in diretta televisiva. Oggi per quel gesto compiuto nei confronti della giornalista Greta Beccaglia il tifoso Andrea Serrani, ristoratore di Chiaravalle, è stato condannato a un anno e sei mesi per violenza sessuale.

La sentenza è arrivata al tribunale di Firenze, dove Serrani, difeso dall’avvocato Roberto Sabbatini, procedeva con il rito abbreviato.

Il giudice ha disposto la sospensione della pena per cinque anni, a condizione che Serrani si sottoponga a un percorso di recupero.



La vicenda risale al 27 novembre 2021, quando all’uscita dallo stadio Castellani dopo Empoli-Fiorentina, Serrani molestò in diretta la giornalista durante un collegamento televisivo.



Serrani dovrà risarcire la giornalista, ma intanto verserà una provvisionale di 15mila euro. Indennizzi, per 10mila euro complessivi sono stati stabiliti anche a favore dell'Ordine nazionale dei giornalisti e all'Associazione della stampa nazionale e toscana.