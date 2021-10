ANCONA – È ancora allarme nella città di Ancona per il ritrovamento di bocconi avvelenati o wurstel con all’interno chiodi nascosti tra le siepi, con il chiaro obiettivo di uccidere i cani che passeggiano in città. Qualunque sia il motivo – odio, intolleranza, disagio mentale, ignoranza – l’Enpa invita le Autorità e il Comune ad adottare strategie di prevenzione e di controllo per risalire ai responsabili.



“Dal viale a Piazza Cavour, persino all’interno delle aree di sgambamento, i cani dei cittadini sono fortemente a rischio. E’ ora che si lavori sulla prevenzione – commenta Michela Severini, Enpa Ancona – da subito, chiediamo interventi di bonifica e pulizia straordinaria: ad esempio, nel viale, dove la sporcizia e i resti di cibo nascosti tra le siepi potrebbero celare ancor di più questi bocconi, difficilmente individuabili”.

Per l’Enpa, però la sola pulizia non è sufficiente. “Ci auguriamo, per la sicurezza di tutti, inclusi i bambini che potrebbero accidentalmente ingerire tali esche, che nei luoghi sensibili siano installati sistemi di videosorveglianza in modo da risalire ai colpevoli e sanzionarli duramente”.



“Riceviamo purtroppo numerose segnalazioni di intolleranza nei confronti di cani e proprietari che potrebbero sfociare anche in episodi estremi: ad esempio è nota la presenza in zona viale e piazza Cavour di una signora che insulta e minaccia in maniera molto aggressiva le persone che conducono correttamente i cani a passeggio. Siamo certi che le forze dell’ordine, , come già dimostrato più volte, lavoreranno anche in questa direzione ma nel frattempo raccomandiamo a tutti i cittadini di prestare molta attenzione tutelando i propri cani, e di segnalare ogni episodio sospetto”.

L’allarme è stato lanciato anche dall’associazione Oipa di Ancona che sui social, insieme ad una foto scrive: “Attenzione Ancona Ci segnalano wurstel con viti a Piazza Cavour nelle siepi lato della piazza di fronte il Consiglio Regionale delle Marche / Barangolo! Sono state avvisate le autorità competenti, tenete gli animali sempre al guinzaglio e museruola sicuramente ce ne potrebbero essere altri”.