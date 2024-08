ANCONA – Resta in condizioni critiche ricoverato in Rianimazione all’Ospedale Regionale di Torrette per un grave trauma cranico il 20enne ferito alla testa ieri dal crollo di un canestro in un campetto in via della Resistenza, a Porto San Giorgio, nel Fermano

L’incidente è avvenuto mentre il ragazzo giocava nel campetto insieme al fratello più piccolo. Il palo del canestro si è spezzato di netto e la struttura, cadendo, lo ha colpito alla testa. Dopo aver perso i sensi, il giovane è stato immediatamente soccorso e trasportato in eliambulanza in codice rosso a Torrette. , dove si trova attualmente in rianimazione a causa del grave trauma cranico riportato.



Il sindaco di Porto San Giorgio Valerio Vesprini si è recato sul luogo dell’incidente per un sopralluogo e successivamente in ospedale per informarsi sulle condizioni del giovane.

Il campetto nel frattempo è stato recintato. I carabinieri indagano sulle cause della rottura del canestro, nessuna segnalazione pare sia arrivata dalla cittadinanza ma molti abitanti della zona spiegano di aver visto segni di ruggine sulla struttura