Schianto questa mattina poco dopo le 7 a Genga (Ancona), in località Osteria di Colleponi, lungo la Sp22.



Dai primi accertamenti sembra che una donna di 59 anni, residente a Fabriano, abbia perso il controllo della propria auto, invadendo la corsia opposta e schiantandosi contro un camion, condotto da un uomo residente nel comprensorio fabrianese.

L’impatto è stato fortissimo, tale da far capottare l’auto. Ad avere la peggio proprio la donna, trasportata in eliambulanza, in codice rosso, all’ospedale regionale Torrette di Ancona e attualmente in pericolo di vita. Illeso invece il conducente del camion.

La SP22 è stata chiusa al traffico per circa 2 ore per gli accertamenti, con inevitabili ripercussioni sulla viabilità, rallentamenti e code.