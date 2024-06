Giornata del Rifugiato con “Hazarajat, Storia di un popolo resistente e di donne coraggiose” che andrà in scena sabato 22 giugno ad Ancona, al Circolo Anspi “La Casetta” in via Merloni, 2, organizzato da Amad, Associazione Multietnica Antirazzista Donne. Un testo scritto a dieci mani, tanti sono gli attori in scena tra donne, uomini, bambine e bambini della comunità afghana che, in fase di stesura del testo, hanno condiviso i racconti dei nonni e le loro vicende personali durante il laboratorio di teatro sociale “Voglio RaccontArti” portato avanti dal volontario attore e regista Mauro Cecili e dalla presidente di Amad Donatella Linguiti.