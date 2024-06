Osimo, ultimo confronto negli studi di ÈTv Marche tra i candidati Glorio e Pirani.

Tra i passaggi "più forti" quello di anticipazione dal video.

Glorio: "Io vittima di denigrazioni, mettono in giro la voce che sono incinta e che non potrei fare il sindaco. Pirani: "Piena solidarietà". Il confronto integrale andrà in onda stasera alle 19,50 e alle 23, insieme agli approfondimenti dedicati ai ballottaggi di Recanati e Urbino.

ÈTv Marche opta dunque per una doppia messa in onda, vista la serata particolare essendoci la nazionale impegnata negli europei di calcio, per dare a tutti la possibilità di seguire il nostro speciale "Le Città al Voto".