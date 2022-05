Buone notizie sul fronte della pandemia. Cala ancora l’incidenza nella nostra regione. Oggi siamo a 415 (-30) rispetto a ieri con 810 nuovi casi su 2744 tamponi, pari al 29,5 per cento dei test effettuati.



Se andiamo a vedere i contagi per provincia, ancona è sempre quella con il maggior numero di casi, 237. A seguire Macerata con 164, Pesaro Urbino con 160, Ascoli Piceno con 114 e Fermo con 110. 25 invece quelli provenienti da fuori regione.



Bilancio positivo sul fronte dei ricoveri, 114 i pazienti che si trovano al momento nelle strutture sanitarie della regione a causa del covid, come ieri, 4 i pazienti in terapia intensiva. Con tassi di occupazione dell 11% per i non intensivi e dell’1,7% nei reparti intensivi.