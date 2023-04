MACERATA – Ci risiamo. Altra odiosa truffa ai danni degli anziani. La vittima, stavolta, è stata una nonnina di 92 anni di Macerata, ingannata con spietatezza da due giovani che sono riusciti a sottrarle oltre 2mila euro. È accaduto ieri pomeriggio, ma grazie al pronto intervento dei carabinieri di Macerata i due malviventi sono stati arrestati in flagranza di reato e i soldi subito riconsegnati alla signora.

A finire nei guai un 20enne e una 34enne, entrambi del Napoletano, con precedenti specifici. La signora era stata contattata in mattinata al telefono da un uomo che, con artifizi e raggiri, si era spacciato per l’amico di un suo nipote in difficoltà, chiedendole 6mila per un pacco che doveva essere prelevato nel vicino ufficio postale e consegnato al nipote sprovvisto, al momento, della cifra. Con la promessa, ovviamente, di restituzione della somma.

Insieme alla donna era presente una badante che, intanto, era stata incaricata per telefono dai truffatori di recarsi nel vicino ufficio postale per predisporre un vaglia postale per evitare di intralciare la truffa. Subito dopo l’uscita di casa della badante ed approfittando della buona fede della vittima, il 20enne si è presentato a casa dell’anziana facendosi consegnare, quale primo acconto, 2.020 euro per il ritiro del pacco, mentre la complice si appostava nell’auto all’uscita dell’abitazione fungendo da palo.

Ad entrambi è andata male, però. Perché una volta capito il raggiro, i ladri stati ritrovati e arrestati per truffa aggravata in concorso. Oggi il rito di convalida dell’arresto. Quanto rubato alla povera signora le è stato prontamente restituito.