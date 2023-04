ANCONA – Diverse segnalazioni fatte alla questura da parte dei genitori di bambini che frequentano la scuola primaria ‘Maggini’ di via Tavernelle, riguardanti presunti scambi di sostanze stupefacenti nei pressi della fermata dell’autobus, a ridosso dell’orario di uscita dei bambini a fine lezioni, ha fatto immediatamente intensificare la vigilanza della zona indicata da parte delle Volanti, al fine di accertare quanto segnalato.

Nella tarda mattinata di ieri, gli agenti della Squadra Volanti, hanno effettuato una serie di servizi di osservazione nel luogo segnalato, rimanendo defilati. Successivamente, hanno potuto verificare l’effettivo “scambio” è bloccare le persone coinvolte per poi identificarle.

I poliziotti hanno infatti notato arrivare sul posto una coppia che, a bordo di uno scooter, si è fermata a pochi metri dalla pensilina dell’autobus, per poi guardarsi attorno con fare circospetto. L’uomo, dopo aver fatto delle telefonate, è stato quasi subito raggiunto da uno straniero che gli ha consegnato un involucro in cambio di denaro. A questo punto sono entrati in scena i poliziotti che hanno fermato tutte e tre le persone coinvolte.

La coppia giunta con lo scooter, è risultata italiana e residente in città. L’uomo, su esplicita richiesta degli agenti, ha consegnato la dose di eroina, di circa un grammo, appena acquistata dallo straniero.

Tutti sono stati accompagnati negli uffici della questura per gli ulteriori accertamenti di rito. Nei confronti dello straniero, un 30enne nigeriano, sono risultati a suo carico diversi precedenti penali per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti. Per questo motivo è stato denunciato per spaccio mentre all’acquirente è stato contestato l’uso personale.