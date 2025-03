Un morto e un ferito grave, questo il bilancio del tragico incidente stradale avvenuto questa mattina in A14 sulla carreggiata in direzione Pescara, tra i caselli di Montemarciano e Ancona Nord. Poco dopo le 10 all’altezza dell’area di servizio Esino Ovest un furgone si è schiantato contro un tir.

Ancora da determinare le cause esatte dello schianto, me le immagini dell'impatto sono devastanti. Per estrarre i due uomini che viaggiavano a bordo del furgone rimasti intrappolati dalle lamiere sono intervenuti i vigili del fuoco, sul posto la squadra di Senigallia.

Insieme a loro anche 118 Croce Gialla di Falconara e Polizia Stradale. Le condizioni dei due feriti sono apparse sin da subito gravissime, immediato l'arrivo dell'elisoccorso che ha portato uno dei due all'Ospedale Regionale di Torrette di Ancona in codice rosso avanzato, nulla da fare invece per l'altro ferito, i sanitari hanno tentato in ogni modo di salvarlo ma non hanno potuto far altro che dichiarane il decesso.

Il traffico è rimasto bloccato per le operazioni di soccorso, segnalate code in direzione sud tra Senigallia e Ancona Nord, ma anche rallentamenti in direzione nord.