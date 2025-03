Amaro in bocca per la Lube Civitanova che vince al tie break all’Eurosuole Forum la finale di ritorno della Challenge Cup, ma non ribalta il risultato dell’andata e deve accontentarsi dell’argento continentale di fronte alla festa del Lublin. I polacchi salgono sul tetto d’Europa. Ora testa a gara 3 dei quarti Scudetto, domenica alle 18 in casa contro l'Allianz Milano.