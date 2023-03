JESI – Un ciclista di 44 anni è stato trovato morto nella serata di ieri in un canale di scolo lungo la strada che collega Jesi a San Marcello. L’uomo, in sella a una bici elettrica a pedalata assistita, è finito fuori strada. Il suo corpo, senza vita, è stato trovato ad alcuni metri di distanza dal mezzo, all’altezza del civico 80. A dare l’allarme, intorno alle 18.30, alcuni passanti. La vittima è Massimo Bini, agricoltore della zona, molto conosciuto nei rioni San Giuseppe e Santa Lucia.

Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia locale per le indagini di rito. Da verificare se l’uomo sia caduto da solo, a causa di un malore o per una perdita di controllo della bici, o se sia stato urtato da un mezzo in transito.



La bici non presentava segni di collisione o ammaccature, ma è stata posta sotto sequestro. La salma è a disposizione del magistrato.