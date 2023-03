ANCONA – Sono iniziati questa mattina i lavori di demolizione del rudere di proprietà del Comune di Ancona nella frazione di Sappanico. Al suo posto sarà realizzato un parcheggio.

Gli abitanti della frazione esultano, da decenni aspettavano l’abbattimento del rudere a ridosso del semaforo sulla strettoia, parzialmente crollato e puntellato. Al settimo cielo e quasi increduli dopo anni di battaglie e manifestazioni, il presidente dell’associazione Anti Degrado Paolo Baggetta e il portavoce Fabio Mecarelli.

“Orgoglioso di aver contribuito alla lotta per la riqualificazione del territorio delle frazioni – commenta Mecarelli -. Un nuovo volto per Sappanico è finalmente realtà. Ringrazio l’Associazione Antidegrado e tutti i cittadini per aver creduto in me”