PEDASO – Anche il Comune di Pedaso andrà al voto il 24 e il 25 maggio per eleggere sindaco e Consiglio comunale. Stamattina, infatti, sei consiglieri (in totale sono dieci, compreso il sindaco) hanno rassegnato le dimissioni, dopo il deposito di ieri dal notaio, facendo di fatto cadere l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Vincenzo Berdini. A sfiduciare il primo cittadino sono stati l’ex vicesindaco Giuseppe Galasso (che recentemente, nel corso di una conferenza, aveva lamentato alcune frizioni), Erika Montemaggio, Salvatore Iorio, Adelaide Natali, Enrico Ambrosi e Saldion Ballo. Come Pedaso, era accaduto anche a Campofilone. Insieme ai due Comuni della Valdaso, nel Fermano andranno al voto – per le scadenze del mandato – anche il capoluogo, oltre a Monterubbiano, Montelparo, Santa Vittoria in Matenano, Montottone, Monteleone di Fermo e Montefortino.

Aggiornamento: il prefetto di Fermo Edoardo D’Alascio ha provveduto alla nomina di un commissario prefettizio. Cioè, il viceprefetto aggiunto Alessandro Annunziata, che dunque guiderà il Comune fino al 24 e 25 maggio, data delle prossime elezioni comunali.