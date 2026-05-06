PEDASO – Ennesimo incidente sulla A14 nel tratto autostradale tra Pedaso Grottammare in direzione sud. Uno scontro tra un mezzo pesante e un furgone avvenuto nella mattinata intorno alle 10 ha causato la chiusura temporanea dell’autostrada, bloccando il traffico per circa due ore e provocando diversi km di coda, due km all’uscita obbligatoria di Pedaso e 7 tra Porto Sant’Elpidio e Pedaso.



Nell’incidente è rimasto ferito l’autista del furgone, che ha riportato una frattura delle gambe. Ad estrarlo dall’abitacolo i vigili del fuoco arrivati sul posto insieme ai sanitari e alla polizia stradale