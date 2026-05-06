ANCONA – Al via questa mattina ad Ancona il processo d’appello nei confronti di Michael Alessandrini, condannato in primo grado a 24 anni per l’omicidio di Pierpaolo Panzieri, ucciso con 23 coltellate la notte del 20 febbraio 2023 nella sua abitazione a Pesaro.



La difesa di Alessandrini, oggi assente in aula a causa di un problema di salute, ha richiesto e una nuova perizia relativa alla capacità processuale dell’imputato, la corte d’assise d’appello ha accolto la richiesta scatenando però così la reazione dei genitori della vittima. All’uscita dall’aula la madre di Pierpaolo ha detto, “così hanno ucciso un’altra volta mio figlio”.

Il procedimento è stato aggiornato in attesa della perizia.