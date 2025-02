Per i fatti della notte del 18 febbraio scorso in via Brecce Bianche e successivamente al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette, il Questore Cesare Capocasa ha emesso e notificato ai responsabili, identificati e denunciati dai poliziotti della Squadra Mobile, tre avvisi orali. Il quarto protagonista, figlio dell'assessore Latini del Comune di Ancona, autore dell'aggressione agli infermieri del nosocomio dopo l'incidente in strada, già denunciato e arrestato, verrà valutata una misura più grave