Il servizio di trasporto scolastico del Comune di Ancona si arricchisce di cinque pulmini elettrici che provvederanno al trasporto studenti per le scuole di competenza comunale con un pulmino dotato anche di sollevatore idraulico per trasporto di persone con disabilità.

L’inaugurazione dei nuovi mezzi- i primi a trazione elettrica in ambito scolastico- è avvenuta stamane nell’area del Monumento ai Caduti, alla presenza dell’assessore alle Politiche Educative Antonella Andreoli, del dirigente Giorgio Foglia e dello staff che ha lavorato al progetto. Un parco mezzi totalmente green realizzato grazie ad un finanziamento messo a bando del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica per un importo pari a 1 milione 100mila euro al quale il Comune nel tempo ha aggiunto per interventi migliorativi un contributo di 80.000 euro. L'obiettivo – è stato ricordato dall’assessore e dai suoi tecnici- è quello di una maggiore attenzione all'ambiente rendendo sempre più sostenibile i mezzi dell'Amministrazione per le scuole. I nuovi veicoli potranno inoltre essere utilizzati anche al di fuori degli orari scolastici per visite didattiche, contribuendo così alla riduzione delle emissioni dovute a combustibili fossili. L’effetto sulla riduzione del particolato con l’entrata in funzione dei nuovi mezzi- hanno precisato i tecnici comunali- verrà verificato periodicamente. Destinatari dei nuovi pulmini sono gli Istituti scolastici Scocchera, Grazie Tavernelle, Quartieri Nuovi, Ancona Nord, Pinocchio Montesicuro,

I nuovi mezzi elettrici: due veicoli sono da 28 posti più uno per l'accompagnatore, due pulmini da 40 posti a cui si aggiunge il posto accompagnatore; un mezzo da 38 posti, più accompagnatore sarà dotato di pedana per studenti con disabilità motoria. I cinque veicoli full electric hanno un'autonomia di circa 150 Km e garantiscono la copertura dei viaggi sia per i servizi casa/scuola e viceversa, oltre che per uscite istituzionali e didattiche. I tempi di ricarica sono calcolati tra le 3,30 e le 5 ore, più che sufficienti in considerazione del fatto che i mezzi resteranno fermi in linea di massima dalle ore 17 circa fino al mattino seguente.

Il servizio in numeri

Per l'anno scolastico 2024-2025 sono stati attivati 15 percorsi per 9 scuole primarie e 6 scuole secondarie di primo grado. Quotidianamente il trasporto scolastico comunale serve circa 850 bambini. In tutto i pulmini operativi sono attualmente 21, tutti i giorni sono su strada 16 veicoli per 21 percorsi (alcuni mezzi coprono più percorsi). Gli autisti sono 19, di cui 3 effettuano anche orario pomeridiano ed ogni anno vengono percorsi circa 309.700 chilometri. Infine, vengono trasportati quotidianamente circa 130 ragazzi dalle vecchie scuole medie Pinocchio (a fronte di eventi sismici) alle scuole Falcone per l'andata e il ritorno.

“L'obiettivo che perseguiamo – ha affermato l'assessore alle Politiche Educative, Antonella Andreoli – è quello di compiere un ulteriore passo avanti nella lotta all’inquinamento, nella promozione della sostenibilità e nell'offerta di servizi efficienti per le famiglie, con una particolare attenzione verso le frazioni, per un loro maggiore collegamento alla città e verso le scuole del centro incentivando il servizio. Per l’acquisizione dei nuovi mezzi green ringrazio particolarmente gli uffici per tutto il lavoro svolto e gli stessi autisti del trasporto scolastico che hanno dato i loro suggerimenti”.