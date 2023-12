PESARO – Un anno fa il suicidio della giudice pesarese Francesca Ercolini, era il 26 dicembre 2022.

Oggi il colpo di scena: sono indagati per maltrattamenti il marito e il figlio 15enne.

La indagini sono condotte dalla la Procura dell’Aquila, competente per fatti che riguardano i magistrati attivi nelle Marche. Il marito in particolare indagato per maltrattamenti, il ragazzo invece per concorso nel reato.



A denunciarli, la madre della giudice Ercolini, che ha fornito agli investigatori le chat e i video con la figlia, da cui in effetti emergerebbero episodi di violenza domestica.