ASCOLI PICENO – Il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Ascoli Piceno Angela Miccoli ha rinviato a giudizio Claudio Funari, il 42enne accusato dell’omicidio di Renzo Paradisi e del tentato omicidio della moglie di Paradisi, Maria Antonietta Giacomozzi avvenuti la sera del 23 dicembre 2024 a Comunanza.



Accolta la richiesta del procuratore capo di Ascoli Umberto Monti che accusa il 42enne dell’omicidio volontario di Paradisi, di tentato omicidio e lesioni gravi nei confronti della moglie, oltre ai reati di violenza privata – per averle impedito di chiedere aiuto – e tentato incendio doloso, per aver cercato di appiccare il fuoco all’abitazione. Contestate anche le aggravanti della premeditazione, dai futili motivi e dalla minorata difesa delle vittime, entrambe anziane.



Il giudice ha respinto la richiesta dell’avvocato difensore Olindo Dionisi che fossero escluse le aggravanti; in caso di accoglimento sarebbe stato possibile chiedere che Funari fosse giudicato con rito abbreviato. La parte civile, sostenuta dall’avvocato Mauro Gionni, ha ottenuto il sequestro di una proprietà di Funari. L’imputato sarà processato con rito ordinario davanti alla Corte d’Assise di Macerata, prima udienza il 14 gennaio 2026.