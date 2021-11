PORTO SAN GIORGIO – Potrebbe essere dell’anziano scomparso dieci giorni fa proprio a Porto San Giorgio il cadavere ritrovato oggi nelle prime ore del pomeriggio nell’area del porto turistico.

Il corpo, in evidente stato di decomposizione, si trovava sullo scivolo che viene utilizzato dalle imbarcazioni per entrare in acqua.

Ad individuare la salma i sommozzatori dei Vigili del Fuoco che da giorni pattugliavano la zona alla ricerca dell’anziano scomparso. Oltre a loro sono intervenuti sul posto i Carabinieri, la Guardia Costiera e la Polizia.

Sono in corso tutte le verifiche per l’identificazione della salma e per accertare le cause della morte, al momento si sa solo che si tratta di un uomo.