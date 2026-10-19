VENAROTTA – Un ragazzo di 24 anni è morto e un automobilista è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi lungo la strada provinciale Venarottese, all’altezza di Villa Curti a Venarotta (Ascoli Piceno).



La vittima era alla guida di una Peugeot che, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, si è scontrata con una Jeep Avenger. L’impatto è stato violento e il giovane ha riportato lesioni gravissime. I sanitari intervenuti sul posto hanno inizialmente richiesto l’intervento dell’eliambulanza, ma la richiesta è stata successivamente annullata dopo aver constatato che per il ventiquattrenne non c’era più nulla da fare.



Il conducente della Jeep è rimasto ferito, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. È stato soccorso e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno per le cure necessarie.



Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno provveduto a rimuovere i detriti dei due veicoli e a liberare la carreggiata. I carabinieri stanno effettuando gli accertamenti per ricostruire la dinamica dello scontro e stabilire le cause dell’incidente.