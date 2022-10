FALCONARA – Incidente stradale mortale poco fa lungo la Flaminia, a Falconara. Una donna di 76 anni, Maria Grazia Zannini, ex insegnante, residente nella frazione Collemarino di Ancona, ha perso la vita in uno schianto tra un furgone e la vettura che stava guidando.

Sembra che la donna stesse procedendo in direzione Senigallia quando c’è stato lo schianto con un furgone alla guida del quale si trovava un uomo. Lo schianto è stato terribile.

Traffico bloccato in entrambe le direzioni, in momento particolarmente caldo per l’uscita dei ragazzi e dei bambini dalle scuole. Indagini in corso da parte delle forze dell’Ordine.

In aggiornamento.