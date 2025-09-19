PESARO – Il Rossini opera festival (Rof) è stato inserito tra le sei manifestazioni finaliste agli International Opera Awards 2024 nella categoria Festival. La premiazione del prezioso riconoscimento, considerato l’oscar della musica lirica internazionale, si terrà giovedì 13 novembre alla Stavros Niarchos Hall di Atene.



Assieme al Rof, sono in lizza per il premio di miglior Festival, l’Innsbruck Festival of Early Music, lo Janáček Brno Festival, il Munich Opera Festival, l’Opera Forward Festival di Amsterdam e l’Opera Theatre di Saint Louis.



“Siamo molto orgogliosi di questa nomination – ha commentato il sovrintendente Ernesto Palacio -. Non è la prima volta per noi, ma siamo sempre molto felici che il nostro lavoro e quello degli artisti che scegliamo venga apprezzato da una giuria così prestigiosa di addetti ai lavori. Sono presenti nelle nomination anche il regista Johannes Erath e il soprano Anastasia Bartoli, che con la nostra Ermione hanno riscosso enorme successo e vinto il Premio Abbiati per il migliore spettacolo dell’anno. Consideriamo già un grande successo essere stati inseriti nelle sei manifestazioni migliori dell’anno, anche se ovviamente speriamo di vincere!”.



Gli International Opera Awards sono stati fondati nel 2012. Il Rossini Opera Festival si è aggiudicato nel 2015 il premio come Best Rediscovered Work con Aureliano in Palmira, messo in scena da Mario Martone al Festival dell’anno precedente, oltre ad aver ricevuto altre due nomination nel 2014 come miglior Festival e migliore Produzione con Guillaume Tell.