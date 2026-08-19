





CIVITANOVA MARCHE – A fuoco il negozio di abbigliamento Scalasedici in piazza XX Settembre a Civitanova Marche. Si indaga sull’origine delle fiamme di natura dolosa. A dare l’allarme poco dopo le 7 è stata la titolare del negozio che si trova accanto al locale incendiato, che ha notato del fumo nero. I vigili del fuoco sono riusciti a spegnere le fiamme nel giro di circa un’ora. Sul posto è intervenuta anche la polizia. Non ci sono dubbi sul fatto che il rogo sia doloso, sulla vetrina retrostante del negozio che dà in vicolo Nettuno è stato trovato un foro utilizzato, questa è l’ipotesi, per introdurre il liquido infiammabile.