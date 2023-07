ANCONA – Terzo giorno ad Ancona con il bollino rosso, il massimo livello di allerta e di rischio per la popolazione secondo il Bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute.

Una situazione che dovrebbe protrarsi fino al venerdì 21 luglio. Oggi la giornata è cominciata con una temperatura di 29 gradi alle 8 di mattina, che dovrebbe salire a 31 alle 14 e una temperatura percepita di 37 gradi.

L’Azienda Sanitaria Territoriale (Ast) di Ancona ha predisposto delle azioni organizzative per rafforzare la risposta alle richieste di assistenza sanitaria, in particolare per i soggetti vulnerabili, in queste giornate di caldo torrido. Sensibilizzato il personale del Triage presso i Pronto Soccorso per il riconoscimento precoce della sintomatologia del “colpo di calore” per evitare la disidratazione. Monitoraggio continuo degli impianti di climatizzazione dei reparti e attenzione alla fornitura costante di acqua ai degenti e agli operatori.

Mobilitazione anche sul territorio, con punti di assistenza aperti h12 a Chiaravalle e h24 a Loreto, mentre l’ambulatorio di viale della Vittoria ad Ancona è attivo tutte le notti e festivi. Sono stati sensibilizzati tutti i medici di medicina generale e tutti i pediatri di libera scelta, con invito ad una maggiore elasticità di orario e tutte le direzioni delle strutture sanitarie convenzionate, delle Rsa, delle strutture socio sanitarie, delle guardie turistiche. L’Ast ha chiesto ai sindaci, associazioni di categoria e sindacati di pubblicare le linee guida e gli accorgimenti da adottare, diramate anche sui siti della Croce Rossa Italiana e dell’Anpas.

“Ho dato indicazione alle Aziende affinchè mettano in atto tutte le azioni utili alla tutela delle persone più anziane e fragili – ha detto l’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini – il personale sanitario, che ringrazio, ha la sensibilità e le competenze per intervenire in questa situazione di emergenza”.