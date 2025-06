ASCOLI PICENO – Una bambina di appena 10 mesi è rimasta gravemente ustionata, nella tarda mattinata di oggi, all’interno dell’abitazione di famiglia ad Ascoli Piceno. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di un incidente domestico, con il coinvolgimento di un liquido la cui natura non è stata ancora chiarita.



I familiari hanno portato immediatamente la piccola al pronto soccorso dell’ospedale “Mazzoni” di Ascoli, dove i sanitari, constatata la gravità delle ustioni diffuse su più parti del corpo, hanno disposto il trasferimento urgente al Centro Grandi Ustionati di Cesena.

Dall’ospedale la bambina è stata trasportata in ambulanza fino all’eliporto attrezzato del Pennile di Sotto, da dove un’eliambulanza l’ha poi trasferita alla struttura specializzata in Emilia-Romagna. Sull’accaduto sta indagando la Questura di Ascoli Piceno, che riferirà alla Procura della Repubblica per gli approfondimenti del caso.