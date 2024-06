Il tema d'italiano ha aperto l'esame di maturità per i 13.624 studenti marchigiani che chiudono il ciclo di studi superiori nei 212 istituti scolastici della regione.Si prosegue con la seconda prova differenziata tra tutti i licei e gli istituti in base ai vari percorsi di formazione, per gli studenti del classico ad esempio sarà greco, per il linguistico una lingua straniera, mentre per lo scientifico matematica.