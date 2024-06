“È un piacere per Macerata ospitare in questi giorni gli 8 vincitori di Musicultura e, in particolare, tutto ciò che di travolgente e di straordinario il Festival porta con sé: la magia della musica allo Sferisterio e in ogni angolo della città, gli appuntamenti e i grandi nomi della Controra, i tanti appassionati, visitatori e curiosi che vengono “rapiti” dall’elevata qualità artistica di uno degli appuntamenti di punta dell’estate maceratese. – Ha dichiarato il sindaco di Macerata Sandro Parcaroli -. Agli otto vincitori vanno i migliori auguri affinché il palco dello Sferisterio possa essere per loro un trampolino di lancio e ringrazio tutta la macchina organizzativa di Musicultura che, ogni anno, regala a Macerata serate, momenti e istantanee indimenticabili”.

Gli otto Vincitori del Festival accedono alla fase conclusiva del Concorso al termine di una lunga selezione che all’inizio ha coinvolto1187 artisti e sono stati designati dal prestigioso Comitato di Garanzia di Musicultura su una rosa di 18 finalisti.

Di seguito i loro nomi con le città di origine e i titoli delle rispettive canzoni:

Nico Arezzo (Modica) – Nicareddu; Anna Castiglia (Catania) – Ghali; De.Stradis (Bologna) – Quadri d’autore; Nyco Ferrari (Milano) –Sono fatto così; Bianca Frau (Sassari) – Va tutto bene; Helle (Bologna) – Lisou; Eugenio Sournia (Livorno) – Il cielo; The Snookers (Morbegno) -Guai.

“Per prima cosa, in questi giorni è bello vedere che il sole ci sta volendo bene. – Ha affermato Ezio Nannipieri direttore artistico di Musicultura – Altrettanto bello è rendersi conto che il lavoro di un anno, in questa settimana conclusiva di Musicultura, come in un grande puzzle si ricompone in un'unica immagine. Dove ci sono tutti, i partner istituzionali, Banca Macerata, i vincitori, gli ospiti, le maestranze, gli studenti di Unimc, Unicam e dell'Accademia, albergatori e ristoratori e naturalmente gli spettatori, che con la loro attenzione, mai passiva, ci spronano a fare sempre meglio. Il gran dispiego di mezzi, canali e testate Rai penso scatterà una bella foto di gruppo”.

Enzo Avitabile, Alessandro Bianchi, Serena Brancale, Diodato, Filippo Graziani, Marcin, Nada e Carlotta Proietti sono i nomi degli ospiti già annunciati che si esibiranno sul maestoso palco dello Sferisterio il 21 e 22 giugno, serate di grande spettacolo che saranno condotte dall’inedita coppia formata da Carolina Di Domenico e Paola Turci.

Venerdì 21 giugno andranno in scena: Diodato, fresco della vittoria del suo secondo David per la miglior canzone originale con La mia terra e sempre più garanzia di profondità ed eleganza artistiche; la poliedrica e meritatamente lanciatissima Serena Brancale; il giovane chitarrista polacco Marcin, al debutto in Italia dopo avere già conquistato col suo formidabile approccio tecnico e stilistico il pubblico americano e quello di mezza Europa; Filippo Graziani, che con la pubblicazione di “Per gli amici”, album composto da otto brani inediti del padre Ivan, da lui arrangiati e interpretati, ha realizzato una delle più brillanti iniziative discografiche di questo 2024.

Sabato 22 giugno Enzo Avitabile festeggerà a Musicultura, con i Bottari e la formazione al completo, i 20 anni di “Salvamm‘ o munno”, il capolavoro discografico che segnò uno snodo fondamentale nel viaggio espressivo dell’artista che a ragione è considerato il re della world music partenopea. Per l’occasione Avitabile verrà insignito dell’Onorificenza per Alti Meriti Artistici con cui l’Università di Macerata e l’Università di Camerino rendono annualmente omaggio nell’ambito di Musicultura a grandi protagonisti della musica e della parola. Il fascino della potente autenticità di Nada, cantautrice originale e preziosa, sarà un altro ingrediente della serata, che vedrà anche le partecipazioni speciali di Carlotta Proietti, figlia d’arte che sa testimoniare con la sua voce una raffinata romanità e quella di Alessandro Bianchi con la sua intelligente comicità.

Gli otto vincitori di Musicultura si esibiranno con i grandi ospiti nelle serate finali del Festival sul maestoso palcoscenico dello Sferisterio, sia il 21 che il 22 giugno, per conquistare i voti dei 2.400 spettatori presenti in ogni serata, validi per l’ambito titolo di Vincitore Assoluto di Musicultura e il Premio Banca Macerata di 20 mila euro.

"E' davvero un grande piacere accogliere i finalisti di Musicultura e incontrare nuovamente coloro ai quali abbiamo consegnato il Premio del Pubblico “Targa Banca Macerata” durante le Audizioni Live – Ha dichiarato Ferdinando Cavallini, Presidente di Banca Macerata – Mi complimento con ognuno di voi per il meritato successo che vi ha portati ad accedere alla fase finale del concorso. La nostra splendida città sarà la cornice ideale delle intense giornate che vivrete nei prossimi giorni, fino ad arrivare sul magnifico e prestigioso palco dello Sferisterio, sul quale vi auguro di esibirvi con altrettanta energia e determinazione. Banca Macerata è da sempre vicino al territorio ed ai giovani. Musicultura, da 35 anni principale trampolino di lancio dei nuovi talenti musicali, ci dà l'occasione di dimostrarlo fattivamente anche durante la serata conclusiva, quando con immenso piacere premierò il vincitore assoluto con l’assegno di 20mila euro offerto da Banca Macerata. Un grande in bocca al lupo quindi a tutti i finalisti!"

La musica italiana punta i riflettori su Macerata per la grande festa finale, iniziata da qualche giorno con i numerosi ospiti ed eventi, aperti al pubblico, de La Controra, la settimana di Musicultura, nel centro storico cittadino.

“Quest'anno più che mai siamo orgogliosi di accogliere e presentare alla città e all'Italia la settimana finale di Musicultura, giunta al prestigioso traguardo delle 35 edizioni. – Ha affermato l’assessore ai Grandi eventi Riccardo Sacchi – Un programma davvero speciale, quello pensato dal direttore artistico e dal suo staff, che sa di regalo prezioso. Eterogeneo eppure perfettamente armonico: con incontri dedicati ai più piccoli e ai più adulti, allo sport,

all'opera – con l'omaggio a Puccini e De Andrè – al cantautorato, agli addetti ai lavori, al giornalismo e ad una figura che abbiamo voluto fortemente omaggiare, Jimmy Fontana, maceratese famoso nel mondo, che porta Macerata fuori dai suoi confini. Il tutto è coronato dalla raffinata qualità delle serate finali allo Sferisterio, dove sarà la Musica (con la M maiuscola) ad essere celebrata, grazie alla scoperta dei nuovi inventori di melodie e parole che ogni anno il Festival è capace di setacciare e dei grandi ospiti che avremo l'onore di accogliere. Grazie a Musicultura. Noi da maceratesi contraccambieremo con l'affetto che si deve ad un amico speciale con cui iniziamo nel migliore dei modi l'estate dei grandi eventi”.

Importanti partner culturali di Musicultura sono le Università di Macerata, Camerino e l’Accademia delle Belle Arti di Macerata.

“Da anni l’Università è vicina a Musicultura – ha detto il Rettore dell’Università di Camerino Graziano Leoni – i nostri studenti si vestono del ruolo di giurati e studiano e analizzano le canzoni dei giovani artisti. È un momento di scambio culturale fondamentale nel percorso formativo e personale degli studenti”.

“In ogni edizione coinvolgiamo moltissimi studenti del corso di graphic design, i quali curano la scenografia degli spettacoli a partire dalle audizioni live. – Ha raccontato la Prof Francesca Cecarini – È bellissimo vedere uno scambio artistico costante tra artisti e studenti”.

La Rai è main media partner di Musicultura con Rai 2, TgR, Rainews24, RaiNews.it, Rai Italia, RaiPlay e Rai Radio 1, radio ufficiale del Festival.

Rai Radio1 seguirà la due giorni con programmi, in diretta e in differita, condotti da Duccio Pasqua, Marcella Sullo e John Vignola, Rai 2 dedicherà all’evento uno special televisivo che andrà in onda il prossimo 15 luglio e che Rai Italia diffonderà oltre i confini nazionali.

“La Rai e Rai Radio1, in qualità di servizio pubblico, danno la possibilità alle proposte artistiche di essere promosse. – Ha spiegato John Vignola – In un tempo in cui i singoli di oggi si consumano più in fretta e sembrano non lasciare traccia, noi vogliamo dare longevità a queste canzoni; ed è proprio questa, secondo me, la scommessa di Musicultura. La musica può essere una professione, ma soprattutto è un lato artistico che deve rimanere per esprimere l’esigenza degli artisti di fare arte. Quindi evviva la musica seria!”

Oltre al Premio Banca Macerata di 20mila euro per il Vincitore Assoluto 2024, verranno consegnati agli artisti altri significativi riconoscimenti, tra cui il Premio PMI per il miglior progetto discografico (€ 2,000), il Premio delle Università di Macerata e di Camerino per il miglior testo (€ 2.000), e l’ambita Targa della Critica (€ 3.000) intitolata a Piero Cesanelli, l’ideatore di Musicultura e suo direttore artistico dalla prima edizione fino al 2019.

Questa edizione di Musicultura vede inoltre l’istituzione di un nuovo, speciale riconoscimento, il Premio “La Casa in riva al Mare” (€ 2.000). A deciderne l’assegnazione a uno degli otto vincitori sarà una giuria di detenuti della Casa di reclusione di Barcaglione di Ancona. L’iniziativa, promossa e sostenuta dal Garante dei diritti della persona della Regione Marche Giancarlo Giulianelli, rappresenta il punto di arrivo di un più ampio progetto, che nel corso dell’anno ha visto Musicultura operare all’interno del carcere con percorsi laboratoriali a tema musicale che hanno coinvolto i detenuti e che hanno visto le canzoni trasformarsi, in formidabili passe-partout d’accesso ai sentimenti e all’immaginazione.

Tra le altre novità del Festival, per la prima volta, i video con le canzoni degli otto vincitori sono stati tradotti in LIS (la lingua dei segni) grazie alla collaborazione dell’Ente Nazionale Sordi di Macerata e dell’Associazione Nazionale Interpreti.

Questa sera, alle ore 21,15 in Piazza della Libertà, i Vincitori di Musicultura si esibiranno con i loro brani nel tradizionale e attesissimo Concerto dei Vincitori condotto da John

Vignola di Rai Radio 1. Ospite speciale Luigi Fontana che offrirà un omaggio musicale al padre Jimmy nella giornata dedicata al grande artista maceratese “Macerata ricorda Jimmy Fontana”.

Domani giovedì 20 giugno ricordiamo che alle 18.45 nel Cortile di Palazzo Buonaccorsi Aurelio “Cochi” Ponzoni sarà il protagonista dell’incontro condotto da John Vignola “La versione di Cochi”, sessant’anni di spettacolo, teatro, cabaret, cinema e tv, fissati nell’immaginario comico degli italiani.

Alle ore 18.00 al Teatro Lauro Rossi Gek Tessaro presenterà “Pinocchio”,

una rappresentazione di teatro disegnato per grandi e piccini diretto da Gek Tessaro e Lella Marazzini.

Alle ore 19.00 in Piazza della Libertà, in collaborazione con Banca Macerata, si terrà “Calciar-Cantando”, quiz in piazza aspettando Italia-Spagna, la storia della musica italiana e non, attraverso una chiave calcistica, con ricchi premi e cotillon.

Chiuderà la serata, alle ore 23.00 in Piazza Cesare Battisti, una Jam session con i Vincitori di Musicultura 2024.

Gli aggiornamenti su Musicultura 2024 e sul programma completo della Controra sono su www.musicultura.it.

I biglietti per le serate finali del 21 e 22 giugno sono disponibili sul circuito Vivaticket.