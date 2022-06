Dopo il dramma di Marina di Montemarciano, un’altra auto fuori controllo rischia di scatenare una tragedia. E’ successo ad ad Agugliano, dove una macchina ha falciato un infermiere del 118 che stava passeggiando sul ciglio della strada con la sua compagna. La donna si è salvata per qualche centimetro, il sanitario invece è stato travolto dalla vettura condotta da un sessantenne, sottoposto ad accertamenti alcolemici e tossicologici.

I test si sono resi necessari dopo che l’uomo, offertosi di accompagnare la compagna dell’infermiere investito al Pronto soccorso di Torrette, ha però sbandato di nuovo finendo contro un palo lungo la strada verso l’ospedale. Fortunatamente questo secondo incidente non ha provocato feriti.

Teatro del doppio schianto via San Giovanni, il tratto della Provinciale del Vallone che collega Polverigi ad Agugliano. L’auto impazzita ha sbandato e ha centrato il 42enne, infermiere di Ancona Soccorso, mentre ha solo sfiorato la compagna, che passeggiava più vicino al fossato a margine della carreggiata.

Immediato l’arrivo dei i soccorsi. Sul posto un’ambulanza del 118 che ha portato l’infermiere in codice rosso a Torrette: le sue condizioni sono serie ma l’uomo non è in pericolo di vita. Una volta arrivato al Pronto soccorso, il 60enne è stato raggiunto dai carabinieri della stazione di Agugliano che hanno disposto per lui accertamenti clinici.

In aggiornamento.