FALCONARA – Frontale tra un’auto e un camion questa mattina, all’altezza della nota stazione di servizio “Caffetteria”, in uno dei punti più stretti e problematici della Statale 16. La strada è rimasta chiusa per due ore, dalle 9, per consentire di estrarre la donna che era alla guida dell’utilitaria rimasta intrappolata nell’abitacolo.

Si tratta di una donna di 37 anni, originaria del Perù ma da tempo residente ad Ancona. E’ stata soccorsa in codice rosso di alta gravità dall’elisoccorso e portata all’ospedale regionale di Torrette. All’arrivo dei sanitari era cosciente e versa in prognosi riservata. Illeso il conducente del camion. Al lavoro per soccorrere la donna i Vigili del Fuoco di Ancona, insieme ai sanitari.

Sul posto per i rilievi la Polizia Stradale con squadre da Ancona, Jesi, Senigallia e Fabriano mentre per regolamentare il traffico sono intervenuti gli Agenti delle municipali di Ancona e Falconara e i tecnici dell’Anas per mettere in sicurezza lo scenario dell’incidente.