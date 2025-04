JESI – Si sono schiuse due delle quattro uova deposta dalla coppia di falchi pellegrini che hanno nidificato sul campanile del complesso San Floriano, in piazza Federico II a Jesi.

Le immagini dell’uscita dei pulcini dal guscio sono state immortalate dalla telecamera posizionata per riprendere 24 su 24 la nidificazione dal comune jesino in collaborazione con il WWF. Il video visibile al link del sito internet comunale (https://shorturl.at/0xS92) costituirà un prezioso strumento di studio per veterinari, ornitologi e falconieri, nonché di divulgazione per scuole e associazioni.

A dare notizia della nascita dei pulcini, proprio alla vigilia del giorno di Pasqua, con un post su facebook il sindaco Lorenzo Fiordelmondo. Un evento atteso per la coppia di falchi cosiddetti dell’Imperatore che da anni tornano nella città regia per nidificare.