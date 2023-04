FABRIANO – Calci e pugni in strada, otto persone coinvolte in una maxi rissa. Le forze dell’ordine indagano per capire i motivi dell’episodio. La zuffa si è scatenata sabato attorno alle 12, non lontano dal parcheggio che conduce alla zona commerciale, quartiere Santa Maria, e agli impianti sportivi di via Beniamino Gigli.

Due feriti, lievi, hanno avuto bisogno di ricorrere alle cure del pronto soccorso dell’ospedale Profili di Fabriano. Le loro condizioni di salute non destano preoccupazione. Secondo una prima sommaria ricostruzione di alcuni testimoni che si trovano lì per caso, i protagonisti della rissa sarebbero di varie età, sia giovani che adulti, tutti di nazionalità italiana, che si conoscevano fra loro, non originari della città.

Sul posto diverse ambulanze del 118 e più pattuglie del Commissariato di pubblica sicurezza di Fabriano. Al momento si indaga nel più stretto riserbo, ma non sono esclusi, nei prossimi giorni, provvedimenti.