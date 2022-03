La gomma scoppia e l’auto si ribalta e finisce nell’altra corsia di marcia, per fortuna senza coinvolgere altri mezzi. E’ successo nella mattinata lungo la Ascoli mare tra Castel di Lama e Maltignano, in direzione Ascoli. Ferito, ma non in pericolo di vita il conducente, trasportato poi in ambulanza al pronto soccorso. All’origine della carambola dunque ci sarebbe un guasto a uno dei pneumatici ma la dinamica è ancora al vaglio delle forze dell’ordine. Sul posto al lavoro anche i Vigili del fuoco.