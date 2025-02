SENIGALLIA – Due giovani sono stati ricoverati all’ospedale regionale di Torrette di Ancona dopo un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi a Senigallia (Ancona). Si tratta del conducente e del passeggero di un motociclo che, per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia locale, si sono scontrati con un’autovettura lungo la strada statale Adriatica, all’altezza di via Annibal Caro. Serie le condizioni dei due centauri, sbalzati a terra dopo l’impatto con la vettura che viaggiava nella stessa direzione nord-sud: uno è stato trasportato in eliambulanza con un codice rosso.



Illesa invece la conducente dell’auto, una ragazza di Senigallia. Oltre ai rilievi del sinistro, la polizia locale di Senigallia si è occupata anche della gestione del traffico. Le verifiche sulla dinamica dell’incidente sono in corso; lievi le ripercussioni sulla viabilità