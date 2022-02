“Amore mio grande te ne sei andata ,spero che sono stata una mamma brava, giocherellona e pazza come lo eri tu. Ti amo vita mia sole mio, come faccio adesso senza di te. La tua mamma per sempre”. Così scrive su Facebook Sofia Paolini, la giovane mamma di Emma, la piccina di poco più di due anni morta dopo essere arrivata al pediatrico Salesi con la febbre molto alta.

La famiglia di San Benedetto del Tronto è piombata nel dolore più grande. I genitori avevano portato la piccola al pediatrico anconetano nella serata di giovedì. La situazione è poi drammaticamente precipitata in poche ore, con la morte della piccina venerdì all’alba. Tra le ipotesi mediche una leucemia fulminante ma sono previsti nuovi esami autoptici per stabilire con esattezza le cause della morte.