ANCONA – Una luce che non si spegne mai. Stasera torniamo in onda, per il settimo anno consecutivo, con Sibilla, le voci della ricostruzione. Appuntamento alle 21 con il programma di approfondimento sulla ricostruzione post sisma del 2016 e trasmesso in contemporanea su Marche, Umbria e Abruzzo. Dopo l’avvicendamento con Giovanni Legnini, avremo in collegamento il nuovo commissario straordinario alla ricostruzione post sisma 2016 Guido Castelli: le priorità del suo mandato, la volontà di mantenere la struttura commissariale, le novità e le azioni da intraprendere nel corso di una lunga intervista.

A seguire ci trasferiremo in montagna dove iniziano a cadere i primi fiocchi di neve e così possono riaprire – seppure ancora a singhiozzo – gli impianti sciistici. Località montane prese d’assalto lo scorso weekend, in attesa del prossimo che sarà quello della vera ripartenza. Ospite Mario Nannerini, direttore della stazione sciistica di Sassotetto e Sarnano.

La serata di E’Tv non finisce qua, però. Dalle 22, Maurizio Socci riproporrà il celebre programma di approfondimento Punti di Vista. Nella prima parte in studio il sindaco di Falconara e dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo Cambi-Serrani, Stefania Signorini per presentare i nuovi corsi e le novità per il prossimo anno scolastico.

Nella seconda parte protagonista il presidente dell’Ente Parco del Conero e, da qualche giorno, anche candidato a sindaco di Ancona per il centrodestra Daniele Silvetti che, proprio ieri, si è presentato con le liste civiche a sostegno (Ancona Protagonista, 60100, Ankon civica verde e popolare) e il sostegno dei partiti tradizionali (Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Unione di Centro).