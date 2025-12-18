RECANATI- Terribile carambola in mattinata a Recanati, in Contrada Addolorata: ha perso la vita un uomo di 60 anni residente in zona. Nell’incidente sono rimaste coinvolte tre vetture: ad avere la peggio il conducente di un’Alfa Romeo, mentre un anziano, che viaggiava come passeggero in un’altra auto, è stato portato all’ospedale per accertamenti. Ancora da chiarire la dinamica dello schianto ma non si esclude un sorpasso azzardato. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Vigili del fuoco mentre i rilievi sono affidati alla Polizia Locale di Recanati.