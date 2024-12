SANT’ELPIDIO A MARE – Ennesima tragedia della strada, nuovo incidente mortale oggi nel Fermano, a Sant’Elpidio a Mare.



Dopo lo schianto di ieri sulla Mezzina in cui ha perso la vita una donna di 73 anni di Civitanova Marche, stamattina terribile scontro tra uno scooter e un auto. L’incidente è avvenuto lungo via San Giuseppe, da Sant’Elpidio a Mare verso la Valtenna.



Per lo scooterista purtroppo non c’è stato nulla da fare. L’uomo, un 60enne della zona, è morto sul colpo.