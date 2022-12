“The Power of Love” incanta il teatro Sperimentale di Ancona. Circa duecento persone in platea per onorare la memoria di Lollo e sostenere la battaglia contro i tumori del sangue intrapresa dall’ospedale regionale di Torrette. Un concerto emozionante, coinvolgente, che ha fatto ballare persone di tutte le età, accorse per ricordare il giovane medico scomparso nel 2019 a causa di un Linfoma non-Hodgkin a grandi cellule di tipo B. Il ricavato della serata sarà devoluto integralmente dalla Fondazione Lorenzo Farinelli al finanziamento del secondo assegno di ricerca per lo sviluppo della terapia Car-T, che prevede l’uso di cellule immunitarie del paziente, ingegnerizzate geneticamente per riconoscere ed eliminare le cellule tumorali resistenti ad altri trattamenti. A beneficiarne è la dottoressa Giuseppina Urbano.

Ad aprire la serata è stata Amalia Dusmet, presidentessa della Fondazione e mamma di Lollo, che ha voluto accanto a sé tutti i consiglieri e i soci del sodalizio, e ovviamente suo marito Giovanni Farinelli, ringraziando quanti sono accorsi in teatro e tutta la città di Ancona per l’affetto dimostrato in questi anni, a partire dal Comune che ha concesso il tirocinio. In sala, fra gli altri, anche il dottor Guido Gini, dirigente medico del reparto di Ematologia degli Ospedali Riuniti di Ancona ed altri professionisti del mondo della sanità. Fra il pubblico, inoltre, una rappresentanza dell’Accademia Volley Ancona, il cui sponsor etico è proprio la Fondazione Lorenzo Farinelli.

Attivo il banchetto con i doni solidali, molto apprezzati dai presenti. Spazio quindi alla musica degli If che hanno rivisitato i maggiori successi degli anni Ottanta facendo cantare tutto il teatro sulle note di Prince, di Michael Jackson, di Tina Turner, dei Queen, per concludere in bellezza con il brano tanto amato da Lollo in una commovente versione acustica, The Power of Love dei Frankie Goes To Hollywood. Un ringraziamento speciale ai preziosi donatori che hanno reso possibile l’evento.

Una serata speciale, indimenticabile, grazie agli ottimi musicisti saliti sul palco ma soprattutto grazie alla forza di Lollo, che ci ha insegnato a vivere ogni giorno come fosse l’ultimo.