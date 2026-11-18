“Ma tu sei la pianta”. Alle Muse una Maria riletta da Paola Giorgi e Cesare Catà

Si avvicina l’appuntamento con “Ma tu sei la pianta”, in programma il prossimo 9 dicembre al Ridotto del Teatro delle Muse di Ancona. ??

In questo contributo video, Maurizio Socci intervista Paola Giorgi per esplorare la genesi e i significati profundi di uno spettacolo nato dalla collaborazione tra Bottega Teatro Marche e l’Associazione Tommaso Paolucci, che vedrà l’attrice in scena insieme a Cesare Catà.

Un racconto intenso e fuori dagli schemi sulla figura della Madonna, indagata nella sua essenza più umana, simbolica e spirituale, per restituirne un’immagine viva e capace di parlare al presente con straordinaria forza poetica.

Buona visione e vi aspettiamo a teatro! ???

Info e biglietti: Bottega Teatro MarcheRidotto del Teatro delle Muse – Ancona

9 dicembre

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