Quattrocentocinquanta partecipanti, otto partenze tra sabato pomeriggio e domenica, gruppi accompagnati da guide turistiche abilitate e speleologi alla scoperta dei tesori nascosti della città. Sono i numeri del successo di “Macerata Sotterranea”, l’iniziativa, giunta alla settima edizione, inserita nella rassegna Macerata Insolita e organizzata dall’associazione Macerata by Marche Guide turistiche delle Marche con il patrocinio e il contributo dell’Amministrazione comunale – Assessorato al Turismo.

Un fine settimana che ha confermato il grande interesse per un’esperienza capace di far conoscere una Macerata inedita, attraverso la visita agli imponenti sotterranei settecenteschi di Palazzo Buonaccorsi, di proprietà comunale, e al complesso ipogeo privato di Palazzo Narducci-Boccaccio, sviluppato su tre livelli e con un pozzo a circa 20 metri di profondità.

Quattordici gruppi, accompagnati da cinque guide turistiche abilitate e con il supporto di cinque speleologi del Gruppo di Speleologia di Montelago, hanno esplorato i percorsi sotterranei, arricchiti da approfondimenti tecnici e curiosità. Il trekking ha previsto anche una passeggiata nel centro storico, tra vicoli poco conosciuti, storie e leggende, e un apprezzato intermezzo teatrale a sorpresa con una scena tratta dalla commedia La bisbetica domata di William Shakespeare, interpretata da attori professionisti.

«Macerata Sotterranea si conferma un’esperienza turistica ormai caratteristica della nostra città, capace di raccontarne e valorizzarne gli aspetti più originali e meno conosciuti, come la Macerata ipogea, un circuito, ricco di storia, tutto da scoprire – sottolinea l’assessore al Turismo e allo Sport Riccardo Sacchi –. La risposta è stata davvero significativa, con prenotazioni che hanno registrato fin da subito un ottimo riscontro e una partecipazione ampia, che ci rende particolarmente soddisfatti. Accanto ai tanti maceratesi e ai visitatori provenienti dal territorio provinciale e regionale, è importante sottolineare la presenza di persone arrivate da altre regioni italiane e anche dall’estero. Un segnale concreto della capacità di queste iniziative di intercettare un pubblico sempre più ampio e di contribuire a promuovere Macerata come destinazione turistica».

La partecipazione ha coinvolto numerosi maceratesi e visitatori provenienti da diverse province marchigiane e da altre regioni italiane, tra cui Abruzzo, Toscana e Umbria. Presenti anche turisti stranieri arrivati da Portogallo, Danimarca, Russia e Ucraina.

«Il nostro Trekking in Città è ormai diventato un marchio distintivo dell’associazione, che da sedici anni propone itinerari insoliti per far conoscere luoghi meno noti e spesso nascosti del territorio – commenta Elena Prokopenko, presidente di Macerata by Marche –. Anche quest’anno le prenotazioni sono state tantissime e l’apprezzamento dei partecipanti ci conferma che il progetto piace ed è in crescita. Ringrazio l’assessore al Turismo e allo Sport Riccardo Sacchi per la disponibilità e la sensibilità dimostrate nel sostenere le nostre proposte, contribuendo a migliorare l’offerta turistica della città. Siamo pronti a collaborare con nuove realtà pubbliche e private per ampliare il progetto e valorizzare ulteriormente le tante risorse di Macerata».