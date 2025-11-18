È online “Visit Macerata”, il nuovo portale turistico ufficiale del Comune di Macerata, realizzato grazie al finanziamento di 45.000 euro ottenuto dalla Regione Marche nell’ambito del bando “Servizi digitali integrati” e destinato a diventare il principale strumento di promozione dell’Ente per tutto ciò che riguarda eventi, esperienze, eccellenze, informazioni e servizi offerti sul territorio comunale.

Frutto di un progetto realizzato in collaborazione con TASK srl, “Visit Macerata” rappresenta un passo fondamentale nel percorso di valorizzazione turistica e culturale della città, mettendo al centro l’accoglienza, la fruibilità e la promozione integrata del territorio.

“Il nuovo portale della città è uno strumento innovativo che mette al centro il turista e che valorizza le peculiarità della città di Macerata offrendo un’esperienza immersiva e coinvolgente – interviene il sindaco Sandro Parcaroli -. La tecnologia in questo senso si mette a completa disposizione della valorizzazione e promozione di un territorio e grazie a una piattaforma intuitiva e facilmente navigabile, i visitatori avranno accesso a una vasta gamma di informazioni utili, eventi, itinerari, ed esperienze uniche: un portale che non è solo uno strumento digitale ma un vero e proprio ponte tra i visitatori e la nostra comunità”.

“Visit Macerata è molto più di un sito – afferma l’assessore al Turismo Riccardo Sacchi – è una vera e propria porta digitale sulla nostra città. È uno strumento moderno, accessibile e integrato che racconta Macerata in modo dinamico e accogliente. L’obiettivo è quello di accompagnare il visitatore fin dal primo clic, facendolo sentire subito a casa e permettendogli di scoprire tutte le esperienze che il nostro territorio offre. Abbiamo voluto un portale che dialoghi con i sistemi regionali e nazionali, che unisca innovazione tecnologica e promozione turistica, ma che soprattutto metta al centro l’accoglienza: il valore che da sempre contraddistingue la nostra comunità”.

Un portale pensato per accogliere e orientare

Il portale illustrato dall’addetto ai contenuti web del Comune di Macerata, Paolo Carassai, infatti, fortemente focalizzato sull’accoglienza turistica, nasce per rispondere in modo immediato e intuitivo alle domande che ogni visitatore si pone prima di partire: cosa c’è da vedere e cosa si può fare, dove dormire, dove mangiare, cosa c’è di interessante nei dintorni.

Grazie a una struttura chiara e interconnessa, “Visit Macerata” consente di esplorare le varie sezioni – Accoglienza, Dove dormire, Cosa fare, Eventi, Itinerari, Musei e Palazzi storici – scoprendo una città viva, accogliente e ricca di opportunità.

Il sito si apre con un video suggestivo realizzato dalla videomaker Alia Simoncini che racchiude in pochi secondi la bellezza della città, i suoi colori, la sua vitalità e il suo spirito ospitale, invitando chi guarda a visitarla e viverla.

Tecnologia, accessibilità e interoperabilità

Realizzato secondo i principi del Responsive Design e della Mobile Optimization, il portale è completamente fruibile da qualsiasi dispositivo – desktop, tablet o smartphone – garantendo un’esperienza di navigazione fluida e accessibile.

Il portale sarà inoltre interoperabile con il sito istituzionale del Comune e con il Portale provinciale, per offrire una panoramica sempre aggiornata dell’offerta culturale e ricettiva.

Un aspetto strategico sarà rappresentato dall’integrazione con il Digital Hub Marche (DHM), il centro digitale regionale per la promozione turistica, che consentirà al portale di dialogare direttamente con il Digital Hub del Ministero del Turismo e con il portale nazionale Italia.it.

Grazie a questo collegamento, i contenuti inseriti su “Visit Macerata” andranno automaticamente a promuovere la città a livello interregionale e nazionale, amplificando la visibilità delle sue attrattive.

Innovazione digitale

Il portale prevede anche una versione in lingua inglese, rivolta specificamente ai turisti stranieri, e la promozione di guide digitali, itinerari tematici e video di eventi che seguiranno un criterio stagionale. Tra le novità più interessanti, l’introduzione di itinerari turistici mirati, sia in città che nei dintorni, adatti a qualsiasi esigenza del visitatore. Ciascun itinerario illustra dettagliatamente i punti di interesse da visitare e le attività a questi collegate.

Un progetto che guarda al futuro

Con “Visit Macerata”, il Comune rafforza la propria strategia di promozione turistica integrata, capace di unire innovazione digitale, qualità dell’informazione e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico.

Un portale pensato per chi visita Macerata, ma anche per chi la vive ogni giorno: una finestra aperta sul territorio, sulla sua storia e sulla sua bellezza.

Il nuovo portale turistico www.visitmacerata.it