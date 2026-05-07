Domenica 10 maggio 2026 la spiaggia si mobilita per “Un mare di pulizia”: volontari al lavoro da Palombina a Collemarino, iniziativa aperta a famiglie e cittadini a partire dalle ore 8:30

AnconAmbiente S.p.A. sostiene la giornata ecologica “Un mare di pulizia”, iniziativa di volontariato ambientale in programma domenica 10 maggio 2026 a partire dalle ore 8.30 sulla spiaggia di Palombina (punto di ritrovo presso A.S.D. “Il Delfino”, sottopasso fermata autobus zona Visentini – Area N. 32), nel tratto che si estende fino a Collemarino.L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività legate alla blue e green economy e punta a rafforzare la tutela del litorale e la diffusione di buone pratiche ambientali condivise tra cittadini, associazioni e istituzioni.

L’evento è promosso dall’A.S.D. “Il Delfino”, associazione di pesca sportiva attiva da anni sul litorale anconetano. Il clean up rappresenta un intervento concreto di riqualificazione ambientale e si inserisce in un percorso più ampio di educazione alla sostenibilità, con l’obiettivo di ridurre l’impatto antropico sulle aree balneari e valorizzare il mare come risorsa ambientale, economica e sociale. L’associazione, con sede a Palombina e rimessaggio direttamente lungo la spiaggia, riunisce una comunità intergenerazionale di soci tra i 20 e gli 80 anni, accomunati da una cultura del mare basata su rispetto, responsabilità e tutela dell’ambiente.

L’intervento di pulizia interesserà il tratto di costa tra Palombina e Collemarino, una delle aree più frequentate del litorale anconetano, particolarmente sensibile sia dal punto di vista ambientale che turistico. L’obiettivo è migliorare il decoro urbano, la qualità paesaggistica e la fruibilità degli spazi pubblici costieri.

La giornata è aperta alla partecipazione della cittadinanza, con particolare invito a famiglie e bambini, nell’ottica di promuovere educazione ambientale e coinvolgimento diretto delle nuove generazioni. L’iniziativa si svolge inoltre in collaborazione con la FIPSAS Marche e con il contributo operativo della squadriglia scout “Aquile” e del Reparto scout e guide del gruppo AN6, realtà da tempo impegnate in attività educative e di volontariato ambientale sul territorio. “Un mare di pulizia” sarà un momento di partecipazione civica e cura del territorio, che unisce associazioni, volontari e servizi ambientali in un’azione condivisa a favore della sostenibilità e della tutela del litorale.