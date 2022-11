CIVITANOVA MARCHE – Nei magazzini di tre imprese di spedizioni, in attesa di essere consegnati ai rispettivi destinatari, in sette colli era contenuta marijuana per un totale di 42 kg di sostanza stupefacente. Lo hanno scoperto i militari della Guardia di Finanza della Compagnia di Civitanova Marche.



La droga era stata segnalata in maniera insistente dai cani anti-droga in forza al reparto. I colli sono stati aperti ed ispezionati; all’interno in tutto c’erano circa 42 kg di marijuana. I tre destinatari dei plichi sono stati identificati e denunciati.